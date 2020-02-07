Победа в товарищеском хоккейном матче не помогла Лукашенко

Никаких скидок при покупке Минском российской нефти Москва не даст. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам сегодняшних переговоров в Сочи.

Таким образом, бацька отправился домой не солоно хлебавши.

По словам Козака, стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го, пишет ТАСС.

Однако, что касается закупок нефти, то предоставление скидок Белоруссии потребовало бы введение государственного регулирования поставок сырья, отметил замглавы администрации российского лидера. Москва на это не пойдет, но правительство РФ намерено содействовать поставкам черного золота в Белоруссию, подчеркнул Козак.

Также он добавил, что переговоры об интеграции двух стран будут продолжены на уровне министерств.

"Президент Белоруссии Лукашенко уехал из Сочи без заявлений для прессы", – кратко оценил ситуацию Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Значит, бацька, так счастливо откатавшийся на игре в товарищеском матче по хоккею пару часов назад вместе с сыном Николаем и президентом РФ Владимиром Путиным, где их команда победила, громко стукнул калиткой.

