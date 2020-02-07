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Николай Лукашенко стал звездой хоккейного матча в Сочи

Николай Лукашенко стал звездой хоккейного матча в Сочи
Николай Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
За игрой наблюдал веселый бывший премьер РФ Медведев со скамейки запасных

Пока часть российской делегации добиралась с переменным успехом на переговоры в Сочи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили забросить государевы дела и общие проблемы и пошли играть в хоккей. С собой бацька прихватил своего красавца-сына Колю, превратившегося за год в настоящего мужчину.

Матч был товарищеским и проходил в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне. Лидеры обеих стран и белорусский принц играли в одной команде за "белых", но у каждого была национальная форма.

На странице "Кремлевского пула РИА" в Twitter автор не удержался и, разместив короткое видео с игры, где глава РФ и Николай стукаются кулаками, с сарказмом вспомнил, ради чего Александр Григорьевич прибыл к Владимиру Владимировичу:

"Путин и Лукашенко-младший ударили по рукам. Путин и Лукашенко-старший пока нет. Впереди третий раунд переговоров по нефти".

А "Пятый канал" выложил видео тренировки перед матчем, на котором 15-летний наследник бацьки проводит разминку и отрабатывает винты.

Также на игре был замечен экс-глава нашего правительства Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост зампредседателя Совета безопасности РФ. Как сообщает РЕН-ТВ, он ожидал Путина и Лукашенко на скамейке запасных.

"В коньках?", – спросил у него бацька с воодушевлением.

"Без", – ответил тот.

Медведев тепло приветствовал белорусского гостя и коротко с ним переговорил.

Игра, кстати, завершилась со счетом 13:4 в пользу команды, по определению в соцсетях, БелоРоссов. Российский лидер забросил три шайбы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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