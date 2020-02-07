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Лукашенко поболтал с Путиным о древних веках без нефти

Лукашенко поболтал с Путиным о древних веках без нефти
Александра Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Лидеры двух стран общались больше часу с глазу на глаз

Сегодняшние судьбоносные для Минска переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи дали осечку – часть российской делегации с кремлевским пулом журналистов застряла в Минводах из-за нелетной погоды. Поэтому главы государств побеседовали тет-а-тет по душам, обсудив исторические моменты, имеющие отношение, в том числе, к пространству бывшего СССР.

Как передают агентства, общение длилось около полутора часов.

"Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", – цитирует ТАСС бацьку.

Лукашенко подчеркнул, что разговаривали они с Путиным не только по темам, которые представляют общие интересы, но и касающиеся ряда стран бывшего Советского Союза, включая политические аспекты.

"В общем, о многом поговорили, ну и дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", – заметил белорусский лидер и добавил, что для этого все-таки нужно дождаться тех членов делегации, которые где-то в пути.

В свою очередь, Путин сообщил, что в беседе с Лукашенко они "затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес". А пока присутствующие уже в Сочи ждут опоздавших, стороны могут обсудить и текущие дела и просто те вопросы, "которые являются наиболее актуальными", сказал российский президент.

"Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", – приводит слова Путина РИА "Новости".

Однако нашлись журналисты, которые смогли преодолеть непогоду и оказаться в Сочи вовремя. Так, на странице "Кремлевский пул РИА" в Twitter появляются фото и видео с мероприятия.

"Редиска, помидорки, укроп, кашка. Здоровое питание Путина. И две тарелочки с овсянкой для Лукашенко. Нефти не поставляют, снег не досыпают. Хотя бы каша в избытке", – пишет автор аккаунта. На кадрах видно, что сидящие за столом главы государств вполне довольны общением и трапезой. Особенно улыбкой сияет Александр Григорьевич.

Минск замер в ожидании второй части марлезонского балета.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэр самуэль харрис
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дай ка нефти подешевле
дай ка газа поскорей
а за это в благодарность
я насру тебе под дверь
1
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