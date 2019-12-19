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Минск требует от Москвы ясности по ценам на газ

Минск требует от Москвы ясности по ценам на газ
Фото: www.globallookpress.com
Белоруссия продолжает не слышать Россию в вопросе закупок нашего топлива

Минск ожидает от Москвы до конца 2019 г. четкого ответа по проблеме ценовой политики на российский газ для Белоруссии. Об этом заявил замминистра энергетики Республики Михаил Михадюк.

"Переговоры сегодня продолжаются. Думаю, к концу года будет ясность и по цене, и по всем другим делам", – цитирует БЕЛТА Михадюка.

Он добавил, что диалог белорусская сторона ведет с представителями российских госструктур.

Так совпало, что высказывание Михадюка прозвучало параллельно сегодняшнему заявлению президента РФ Владимира Путина именно по данной теме в ходе большой пресс-конференции. Глава российского государства считает, что Белоруссия получает наш газ по самым низким ценам – по $127 за 1 тыс. куб. м. Путин подчеркнул, что Россия не может заниматься дотацией всей белорусской экономики через продажу голубого топлива по цене, как в Смоленске, пишет ТАСС.

По его словам, доходность "Газпрома" от торговли с Европой и Белоруссией отличается в четыре раза.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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