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Россия пойдет на уступки Белоруссии по нефти

Россия пойдет на уступки Белоруссии по нефти
Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Толочко
В Минске нашли против Москвы очередной козырь в торговле за поставки российского топлива

В России готовы обсуждать с белорусской стороной разные варианты поставок нефти в соседнюю страну, в том числе по давальческой схеме. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Когда договоримся, тогда и будем (поставлять – ред.). Мы готовы обсуждать разные схемы, в том числе и давальческую", – цитирует РИА "Новости" представителя компании.

Ранее сегодня стало известно, что руководство "Белнефтехима" не принимало решений об ограничении поставок нефтепродуктов российским АЗС, расположенным на территории Республики. Одновременно, пишет ТАСС, нашим компаниям предложили работать по давальческой схеме.

В этом случае компания поставляет нефть, платит предприятию комиссию, после чего забирает нефтепродукты и передает их на заправки.

Накануне выяснилось, что долгоиграющий спор между Москвой и Минском по поводу закупочных цен на российское черное топливо, сказался и на сети АЗС с гражданством РФ. По информации Reuters, отечественные нефтекомпании могут начать закупку нефти в соседних странах из-за резкого сокращения поставок сырья из России на белорусские НПЗ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость александр
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ума много козырей много денег маало
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