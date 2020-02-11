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Минск начал откачивать нефть из трубопровода "Дружба"

Минск начал откачивать нефть из трубопровода "Дружба"
Фото: ИТАР-ТАСС/ БелТА
Белорусские предприятия оказались в сложной ситуации

Белоруссия решила забирать из трубопровода "Дружба" технологическую нефть, чтобы обеспечить работу своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщили во вторник, 11 февраля, в концерне "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Забор ведется из участков веток, которые не задействованы в транзите российской нефти западным потребителям", - цитирует ТАСС представителя концерна.

В Минске особо подчеркнули, что не воруют чужое сырье, а используют только то, на которое имеют право: "Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории". 

С российской стороны подтвердили, что получили предупреждение "Белнефтехима" о решении пустить технологическую нефть на переработку. На транзите черного золота в Европу эта мера, действительно, пока не отражается. А вот Белоруссия в будущем столкнется с трудностями.

"Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ", – указали в "Транснефти".

Поставки российской нефти в Белоруссию практически прекратились с января 2020 г., так как Москва и Минск не смогли договориться о цене на сырье. Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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Гость
Такое возможно только в "союзном государстве"! Бей и души друга, чтоб враги боялись!
Это Россия, пацаны!
ну как без кастрюли,без провокаторов,вас,свинолюди по амбре чувствуешь
а по теме,да,усатый предатель на тропе свинофермы,все те же действия,все тот же конец
Гость
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Такое возможно только в "союзном государстве"! Бей и души друга, чтоб враги боялись!
Это Россия, пацаны!
Гость
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Ну всё скоро кастрюльки на голову ,бацку в Ростов и в перёд в гейропу.
сэмэн
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Началось, незалежняя №2. Таки в точку.
Гость
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Откачать из трубопроводов технологическую нефть, это самоедство.
Гость
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Началось, незалежняя №2
Гость
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и насколько её хватит?
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