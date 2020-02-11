Белорусские предприятия оказались в сложной ситуации

Белоруссия решила забирать из трубопровода "Дружба" технологическую нефть, чтобы обеспечить работу своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщили во вторник, 11 февраля, в концерне "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Забор ведется из участков веток, которые не задействованы в транзите российской нефти западным потребителям", - цитирует ТАСС представителя концерна.

В Минске особо подчеркнули, что не воруют чужое сырье, а используют только то, на которое имеют право: "Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории".

С российской стороны подтвердили, что получили предупреждение "Белнефтехима" о решении пустить технологическую нефть на переработку. На транзите черного золота в Европу эта мера, действительно, пока не отражается. А вот Белоруссия в будущем столкнется с трудностями.

"Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ", – указали в "Транснефти".

Поставки российской нефти в Белоруссию практически прекратились с января 2020 г., так как Москва и Минск не смогли договориться о цене на сырье. Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков.