Минску осталось выторговать поставки без пошлины

В ближайшее время Белоруссия подпишет контракт с Казахстаном о закупках нефти и нефтепродуктов. Об этом сегодня заявил зампредседателя правительства республики Игорь Ляшенко.

По его словам, остались исключительно административные вопросы. При этом он заметил, что Минск хотел бы беспошлинные поставки, чтобы цена за казахстанское сырье была близка к российской.

"Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен – беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти", – цитирует БелТА представителя кабмина Республики.

Ляшенко добавил, что сырье попадет в Белоруссию, скорее всего, по трубопроводу. При этом он не уточнил, дала ли на это разрешение российская сторона, собственно, из-за противоречий с которой Минск и пошел с протянутой рукой искать нового поставщика.

Для окончательных переговоров делегация "Белнефтехима" направится в Казахстан уже завтра, 6 февраля.

В середине января в Нур-Султане сообщали, что сделка может состояться, если будет выгодна местным экспортерам.