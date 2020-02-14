Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

У российской нефти для Белоруссии появился неожиданный конкурент

У российской нефти для Белоруссии появился неожиданный конкурент
Фото: pixabay.com
Ранее он в качестве пробы уже поставлял черное золото нашим соседям

С Минском готов вести переговоры по закупке нефти Тегеран. Иранские власти согласны даже обсуждать цены ниже мировых. Об этом сообщил посол исламской республики в Белоруссии Саид Яри.

"Иран является экспортером нефти. Это естественно, если мы и с Белоруссией тоже будем говорить о поставках нефти. Это чисто коммерческий вопрос. Мы готовы обеспечить потребность белорусов в нефти и нефтехимической продукции", – заявил в интервью Sputnik дипломат.

Яри попросил данный вопрос не увязывать с политикой и отметил, что ранее в Белоруссию в качестве пробных поставок Иран уже доставлял топливо.

Он напомнил, что ранее из Ирана в Белоруссию осуществлялись пробные поставки партий "черного золота". И если белорусам нужно топливо, Тегеран открыт для торговли.

"Мы готовы продавать сырье по приемлемой цене, то есть, может, даже ниже мировых котировок. Это зависит от решения правительства Белоруссии, готовы ли они купить у нас нефть", – отметил посол, добавив, что со стороны Ирана "нет препятствий".

Дипломат еще раз подчеркнул, что это сугубо экономический вопрос.

Ранее сегодня белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что продолжит курс в русле всей Европы на диверсификацию закупок нефти, чтобы "каждый год 31 декабря не стоять на коленях" перед Россией. Об этом бацька говорит почти ежедневно, однако пока еще не подписал ни один альтернативный российскому контракт.

Напомним, с 1 января Россия прекратила доставку нефти для белорусских НПЗ, переработка на них топлива была существенно снижена.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Иранцы молодцы! Поддержка Белоруссии очень нужна!
:)) очень большие молодцы, что предлагают <цензура> у себя нефти
Гость
Ответить
Флаг Белоруссии в руки. Вперёд за дешевой нефтью.Реально нефть будет дороже чем из России и плюс неожиданно попадут под санкции США. Лукашенко надо перестать пугать Россию альтернативной поставкой нефти. Россия не должна во вред своему народу поставлять энергопродукты ниже мировой цены. В магазине Белорусские продукты почему то не дешевле российских . Лукашенко хватит грубить и орать .Надоел.
Гость
Ответить
Друг познается в беде!
Гость
Ответить
Иранцы молодцы! Поддержка Белоруссии очень нужна!
Гость
Ответить
Гость
Всем допекла орда, даже Ирану!
Во Кремль дает! Это похлеще санкций!
:)) сало хохлостану для запекания з ирану
Гость
Ответить
Всем допекла орда, даже Ирану!
Во Кремль дает! Это похлеще санкций!
Гость
Ответить
Гость
Ничего подобного Иран преданный друг России. Против России не пойдёт, общие религиозные корни.
бредите
Гость
Ответить
Ничего подобного Иран преданный друг России. Против России не пойдёт, общие религиозные корни.
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей