У российской нефти для Белоруссии появился неожиданный конкурент
С Минском готов вести переговоры по закупке нефти Тегеран. Иранские власти согласны даже обсуждать цены ниже мировых. Об этом сообщил посол исламской республики в Белоруссии Саид Яри.
"Иран является экспортером нефти. Это естественно, если мы и с Белоруссией тоже будем говорить о поставках нефти. Это чисто коммерческий вопрос. Мы готовы обеспечить потребность белорусов в нефти и нефтехимической продукции", – заявил в интервью Sputnik дипломат.
Яри попросил данный вопрос не увязывать с политикой и отметил, что ранее в Белоруссию в качестве пробных поставок Иран уже доставлял топливо.
Он
напомнил, что ранее из Ирана в Белоруссию осуществлялись пробные
поставки партий "черного золота". И если белорусам нужно топливо, Тегеран открыт для торговли.
"Мы готовы продавать сырье по приемлемой цене, то есть, может, даже ниже мировых котировок. Это зависит от решения правительства Белоруссии, готовы ли они купить у нас нефть", – отметил посол, добавив, что со стороны Ирана "нет препятствий".
Дипломат еще раз подчеркнул, что это сугубо экономический вопрос.
Ранее сегодня белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что продолжит курс в русле всей Европы на диверсификацию закупок нефти, чтобы "каждый год 31 декабря не стоять на коленях" перед Россией. Об этом бацька говорит почти ежедневно, однако пока еще не подписал ни один альтернативный российскому контракт.
Напомним,
с 1 января Россия прекратила доставку нефти для белорусских НПЗ, переработка на них топлива была существенно снижена.
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