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Зеленского подставила собственная команда

Зеленского подставила собственная команда
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Правительство Украины обманывает народ и президента

Глава Незалежной Владимир Зеленский не знает, как на самом деле живут украинцы, потому что ближайшее окружение его дезинформирует. Об этом сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

В качестве примера он привел заявление премьера Алексея Гончарука о снижении тарифов на теплоснабжение в стране на 5 – 35%. Об этом было сказано на совещании у президента в январе 2020 года. Но данные госстата свидетельствуют, что понижение было только в декабре 2019 г., причем всего на 2,3%. В январе же цены, напротив, выросли на 1,7%. Более того, стоимость природного газа для населения с начала года подняли более чем на 10%.

"Соответственно, президент в очередной раз пребывает в уверенности, что тарифы на услуги ЖКХ в Украине снижены чуть ли не на треть, а на самом деле они растут, – указал Медведчук и констатировал: – Осуществляется политика последовательного дезинформирования президента страны и всего украинского общества".

Ранее Владимир Зеленский признался, что порой жалеет о прерванной карьере шоумена.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Медведчук и его друг Рабинович единственные здравомыслящее во всей раде.
Гость
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Медведчук и его друг Рабинович - верные друзья Кремля! Ура, товарищи!!!!
Ржущий гость
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Царь у нас хороший. Бояре плохие, врут царю...
Этой сказке лет пятьсот, не меньше.
В окошко погляди, тупица))))
Гость
Ответить
Советы агента ФСБ?
Очень ценно, очень ценно...
Гость
Ответить
Медведчук - это тот кто кум Путина?
И ему, пятой колоне в Украине, предлагаете верить?
Побойтесь Бога...
Виталий
Ответить
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