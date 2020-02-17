Правительство Украины обманывает народ и президента

Глава Незалежной Владимир Зеленский не знает, как на самом деле живут украинцы, потому что ближайшее окружение его дезинформирует. Об этом сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

В качестве примера он привел заявление премьера Алексея Гончарука о снижении тарифов на теплоснабжение в стране на 5 – 35%. Об этом было сказано на совещании у президента в январе 2020 года. Но данные госстата свидетельствуют, что понижение было только в декабре 2019 г., причем всего на 2,3%. В январе же цены, напротив, выросли на 1,7%. Более того, стоимость природного газа для населения с начала года подняли более чем на 10%.

"Соответственно, президент в очередной раз пребывает в уверенности, что тарифы на услуги ЖКХ в Украине снижены чуть ли не на треть, а на самом деле они растут, – указал Медведчук и констатировал: – Осуществляется политика последовательного дезинформирования президента страны и всего украинского общества".

Ранее Владимир Зеленский признался, что порой жалеет о прерванной карьере шоумена.