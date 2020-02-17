Власти Незалежной не признали в действиях украинских рыбаков ничего незаконного

На Украине возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками Погранслужбы РФ в акватории Азовского моря браконьерского судна с четырьмя гражданами соседнего государства на борту. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны.

"По версии следствия, оккупационные "правоохранители" 15 февраля 2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту", – говорится в заявлении украинского ведомства.

Отмечается, что плавсредство и граждане Незалежной были доставлены в порт Керчи.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Угон или захват морского или речного судна".

Напомним, 15 февраля украинские рыбаки попытались удрать от крымских пограничников в Азовском море, однако им это не удалось. Во время осмотра судна на нем наши силовики обнаружили около 300 экземпляров камбалы-калкана и запрещенный инструмент для лова – ставную сеть. При этом у задержанных с собой не оказалось документов, разрешающих добычу водных биоресурсов.

Украинцы претензий к российским пограничникам не предъявляли.

Суд 16 февраля постановил взять рыбаков под административный арест на 10 суток.

