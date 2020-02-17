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Киев обвинил россиян в угоне судна в Азовском море

Киев обвинил россиян в угоне судна в Азовском море
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Власти Незалежной не признали в действиях украинских рыбаков ничего незаконного

На Украине возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками Погранслужбы РФ в акватории Азовского моря браконьерского судна с четырьмя гражданами соседнего государства на борту. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны.

"По версии следствия, оккупационные "правоохранители" 15 февраля 2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту", – говорится в заявлении украинского ведомства.

Отмечается, что плавсредство и граждане Незалежной были доставлены в порт Керчи.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Угон или захват морского или речного судна".

Напомним, 15 февраля украинские рыбаки попытались удрать от крымских пограничников в Азовском море, однако им это не удалось. Во время осмотра судна на нем наши силовики обнаружили около 300 экземпляров камбалы-калкана и запрещенный инструмент для лова – ставную сеть. При этом у задержанных с собой не оказалось документов, разрешающих добычу водных биоресурсов.

Украинцы претензий к российским пограничникам не предъявляли.

Суд 16 февраля постановил взять рыбаков под административный арест на 10 суток.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Русские пираты и агрессоры, находясь в международно признанных водах Украины, совершили незаконный арест!
Похлеще сомалийских собратьев оккупанты будут!
Мордор он такой))))))))
Унитазы! Хлопци, спасайте наши унитазы!
Гость
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Беда, все по запрещали наши власти (рыбу так просто не по ловишь), а у них видимо по проще.
Гость
Ответить
Гость
Русские пираты и агрессоры, находясь в международно признанных водах Украины, совершили незаконный арест!
Похлеще сомалийских собратьев оккупанты будут!
Мордор он такой))))))))
Ахах, палундра! Русские хотят снова захватить наши унитазы!
Гость
Ответить
Гость
Санкции оккупантам и мародерам! Санкции!
Та не волнуйся так, туалетная бумага у них есть!
Гость
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Истерикой нищей цегабонии доволен))))
Гость
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Похлеще сомалийских собратьев
Ржу как конь, у хохов есть сомалийские братья! Ну теперь всё понятно
Гость
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Русские ушкуйники в Азовском море!
Банда под прикрытием Кремля!
Гость
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Гость
По международному законодательству Россия нарушает все, что может!
Природа страны укравшей у других название, историю, территорию именно такая - агрессор!
Гость
Ответить
Гость
Русские пираты и агрессоры, находясь в международно признанных водах Украины, совершили незаконный арест!
Похлеще сомалийских собратьев оккупанты будут!
Мордор он такой))))))))
Все как обычно) Рогули - а нас то за що? За дело, су...ка, за дело и поделом) <цензура> по команде будите.
Гость
Ответить
По международному законодательству Россия нарушает все, что может!
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