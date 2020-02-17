Киев обвинил россиян в угоне судна в Азовском море
На Украине возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками Погранслужбы РФ в акватории Азовского моря браконьерского судна с четырьмя гражданами соседнего государства на борту. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны.
"По версии следствия, оккупационные "правоохранители" 15 февраля 2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту", – говорится в заявлении украинского ведомства.
Отмечается, что плавсредство и граждане Незалежной были доставлены в порт Керчи.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Угон или захват морского или речного судна".
Напомним, 15 февраля украинские рыбаки попытались удрать от крымских пограничников в Азовском море, однако им это не удалось. Во время осмотра судна на нем наши силовики обнаружили около 300 экземпляров камбалы-калкана и запрещенный инструмент для лова – ставную сеть. При этом у задержанных с собой не оказалось документов, разрешающих добычу водных биоресурсов.
Украинцы претензий к российским пограничникам не предъявляли.
Суд 16 февраля постановил взять рыбаков под административный арест на 10
суток.
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