Зеленского призвали разобраться с тайной сотни смертей на Майдане
Бывший прокурор Крыма, а ныне российский политик Наталья Поклонская просит президента Украины Владимира Зеленского разобраться с фальсификацией по делу о смерти людей из "Небесной сотни" в Киеве в феврале 2014 года. Кто в них стрелял, до сих пор не установлено, однако экс-глава Незалежной Петр Порошенко всех их записал в "герои", особо не разбираясь.
Ранее пересмотреть его указы о героизации "сотни" и Майдана, а также прекратить незаконные выплаты из карманов граждан предложили украинские политики Елена Лукаш и Андрей Портнов. По их данным, 25 человек, которые значатся в списке, погибли по необъяснимым причинам. Часть из них скончались от не связанных с протестами причин, включая суицид. А другие вообще были убиты своими протестующими.
Поклонская призвала Зеленского поддержать законопроект, чтобы отправить "головорезов за решетку", а не "играть в князя государства бандеровского".
"Озверевшие боевики убивали людей, устраивали диверсии, грабежи, разбои... Они, по сути, изнасиловали Украину, а в итоге им за это ничего не будет", – заключила она.
Российский политик предложила лидеру соседней страны, наконец, определиться, кто он "слуга народа", как называется его партия или "слуга Бандеры" – самого известного украинского националиста.
Елену Лукаш Генпрокуратура Украины в 2014 г. подозревала в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля. Однако позже все обвинения с нее сняли, как и санкции со стороны ЕС.
Что касается Портнова, то о нем известно, что в 2011 – 2014 гг. он был советником президента Украины Виктора Януковича, а до этого работал с Юлией Тимошенко. Его также обвиняли в причастности к массовым убийствам на Майдане, но позже обвинения сняли. В 2019 г. он выступал в поддержку Зеленского.
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