Нибиру
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Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о его прибытии на мероприятия ко Дню Победы в Москве. Журналисты пытались задать его у Елисейского дворца, где лидеры четырех стран в настоящее время проводят саммит.
Напомним, ранее стало известно о том, что Россия направила Украине официальное приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко