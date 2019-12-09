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Зеленский пропустил вопрос о посещении парада Победы в Москве

Лидер Незалежной не стал отвечать, приедет ли он в Москву на День Победы

Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о его прибытии на мероприятия ко Дню Победы в Москве. Журналисты пытались задать его у Елисейского дворца, где лидеры четырех стран в настоящее время проводят саммит. 

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия направила Украине официальное приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. 

Сергей САЗОНОВ

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