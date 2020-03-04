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В Польше нашли первого зараженного вирусом-убийцей

продолжениеВ России запретили вывозить маски
Заболевший приехал из Германии

Еще одна страна в Европе подтвердила первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. О том, что врачи обнаружили больного, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. 

Чиновник, как передает РИА "Новости", не стал раскрывать детали о пациенте. Он только отметил, что тот прибыл из Германии. 

По последним данным ВОЗ, коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в декабре 2019-го в Китае, во всем мире заразились 90 тысяч 870 человек, в КНР таких 80 тысяч 270 человек, скончались 2 тысячи 981 пациент. 

Полина ИВАНОВА

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