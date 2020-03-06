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На Украине разработали средство от коронавируса

На Украине разработали средство от коронавируса
Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Эффективность уникального препарата доказали с помощью компьютера

Лекарство под названием протефлазид способно вылечить от вируса COVID-19. Такое заявление сделал на своей закрытой странице в "Фейсбук" бывший руководитель украинского Центра гриппа, доктор медицинских наук Александр Гриневич, пишет сайт "РБК-Украина". Врач уверяет, что эффективность лекарства доказало компьютерное моделирование методом докинга.

По мнению эксперта, препарат блокирует действие одного из ферментов нового вируса и тем самым прекращает его размножение. Эксперимент украинские врачи провели еще в феврале 2020 года.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом COVID-19, разразилась в городе Ухань в КНР на исходе 2019 года. Больше всего от нового вируса страдают лица старше 60 лет. 

Болезнь быстро перешагнула границы Китая. По последним данным, в мире насчитывается свыше 90 тысяч зараженных, в России выявлено семь случаев заболевания. В Европе коронавирусная инфекция сильнее всего распространилась в Италии.

В некоторых городах страны введен карантин. В пятницу, 6 марта, было объявлено о том, что первый зараженный появился в Ватикане. Ранее сообщалось, что вирусом COVID-19 болен 83-летний папа Римский Франциск I, позже эта информация была опровергнута.

Лекарство от коронавируса пока не разработано. Российские ученые заявили, что вакцина от COVID-19 может появиться не ранее, чем в середине 2021 года.

Валентина МАЙОРОВА

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