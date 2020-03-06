Врачи в скором времени отправят пациента домой

Россиянин, у которого первым среди москвичей обнаружили коронавирус, в ближайшие дни отправится из карантина в больнице домой. Последние несколько проб не выявили у него Covid-2019. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Как пишет агентство "ФедералПресс", мужчина подхватил "китайскую заразу" в Италии, где отдыхал в конце февраля. Россиянин вернулся на родину 24 числа и через 4 дня, почувствовав недомогание, отправился в больницу.

В России за сутки новым типом коронавируса заразились 6 человек, всего в мире более 100 тысяч пациентов с таким диагнозом. Австралийские ученые считают, что на этом распространение эпидемии не остановится.