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Первый заразившийся коронавирусом москвич излечился

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Врачи в скором времени отправят пациента домой

Россиянин, у которого первым среди москвичей обнаружили коронавирус, в ближайшие дни отправится из карантина в больнице домой. Последние несколько проб не выявили у него Covid-2019. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Как пишет агентство "ФедералПресс", мужчина подхватил "китайскую заразу" в Италии, где отдыхал в конце февраля. Россиянин вернулся на родину 24 числа и через 4 дня, почувствовав недомогание, отправился в больницу.

В России за сутки новым типом коронавируса заразились 6 человек, всего в мире более 100 тысяч пациентов с таким диагнозом. Австралийские ученые считают, что на этом распространение эпидемии не остановится. 

Полина ИВАНОВА

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