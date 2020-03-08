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"Золотые" маски: как в России наживаются на коронавирусе

"Золотые" маски: как в России наживаются на коронавирусе
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Вспышка COVID-19 стала возможностью обогатиться для предприимчивых продавцов

На фоне распространения коронавируса по всей планете россияне массово скупают маски и антисептики в аптеках и супермаркетах. Эти товары стали настоящим дефицитом. Что послужило для некоторых продавцов поводом задрать цены. В разных городах России они разнятся. Мало того, что найти их в аптеках можно с трудом, так еще и стоимость взлетела. Если к примеру в аптеке медицинская маска стоит шесть рублей (Красноярск), то на популярных сайтах придется выложить больше. В Омске в среднем просят сто рублей за штуку, в Иркутской области – 65 рублей, говорится в репортаже "Первого канала".

На одном из самых известных сайтов, которым охотно пользуются москвичи, можно найти и такое предложение – за 10 трехслойных медицинских масок просят 990 рублей. Впрочем, видимо, и по такой цене желающие защититься от коронавируса покупают – к этому моменту появилось сообщение, что товар закончился. Нашлась и маска-респиратор со специальным клапаном за 1449 рублей. В упаковке пять штук.

Как пояснили в отделе Новосибирского управления ФАС, некоторые производители начали повышать цены, что вынудило и оптовиков поступать так же. С учетом нынешней ситуации с коронавирусом экономически обоснованная цена на медицинскую маску – это "несколько рублей". Об этом в эфире "Россия 24" сообщилзамглавы ФАС Андрей Цариковский. Его слова приводит ТАСС.

"...мы вкладываем огромные инвестиции в дополнительные производства, работают в три смены, выплачиваются зарплаты. Поэтому экономически обоснована для меня цена в несколько рублей", – заявил он.

Ранее "Утро" писало, как сделать маску из марли и ваты своими руками.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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