Названа дата отступления коронавируса
Эпидемия коронавируса продлится еще несколько месяцев. Инфекция будет распространяться до июня. Такое предположение сделал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
По его словам, в будущем бороться будут не с вывозом вируса из Китая, а с тем, чтобы его снова не завезли в страну, пишет South China Morning Post. Эксперт также сообщил о необходимости введения карантина для тех, кто прибыл из других государств.
По последним данным, в Китае за последние сутки зафиксировали 40 новых случаев заражения, что стало самым низким показателем с 20 января.
Наибольшее количество жертв коронавируса оказалось в КНР – за все время от болезни умерли более трех тыс. человек. Однако сейчас, когда встране скорость распространения инфекции снижается, в Европе вирус набирает обороты. Так, наибольшее число заболевших оказалось в Италии – более семи тысяч. Сейчас государство занимает первое место по количеству смертей от болезни, сообщает РИА "Новости".
По последним данным, вызывающий пневмонию коронавирус обнаружили уже в 101 стране. Число инфицированных превысило 105 тыс. человек, передает РИА "Новости". В России диагноз подтвердился у 17 человек, причем 14 из них вернулись из Италии.
Ранее специалисты из Австралии предположили, что за год китайская эпидемия уничтожит почти 70 млн человек. Кроме того, вирус приведет к финансовой катастрофе.
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