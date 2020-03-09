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Коронавирус расползается по Москве

В столице России зафиксировано еще три случая заражения

В столице России за последние сутки зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. 

По последним данным, трое зараженных москвичей посещали Италию в последние две недели.

Таким образом, в России за последние сутки число заболевших увеличилось с 17 до 20 человек, пишет "Телеграм"-канал "Карточный домик: Россия".  

Первым заразившимся в столице стал Давид Беров, игрок футбольного клуба "Мегамужики". Недавно его выписали из больницы после удачного выздоровления.

Всего в мире коронавирусом в настоящий момент более около 110 тысяч человек. Больше всего от распространения заразы из КНР страдает Италия. Там уже прекратили проведения всех массовых мероприятий, закрыты школы и университеты. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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