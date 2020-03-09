Болельщиков не пустят на стадион из-за коронавируса

Огонь Олимпиады-2020 в Токио зажгут без зрителей. Доступ на церемонию, которая пройдет в Греции, закрыли из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет страны.

Решение было принято правительством для борьбы с распространением инфекции. На мероприятие, которое состоится 12 марта в Древней Олимпии, допустят лишь 100 гостей из Международного олимпийского комитета и оргкомитета состязаний в Токио, сообщается на официальном сайте соревнований.

По последним данным, в Греции зафиксировали 73 случая заражения, семь из них – за последние сутки, пишут РИА "Новости". Власти страны принимают дополнительные меры, чтобы остановить распространение болезни: отменяют спортивные мероприятия и закрывают школы.

Олимпиада в Токио должна начаться 24 июля, однако организаторы мероприятия уже задумались о ее переносе. При этом власти страны отказываться от проведения соревнований не собираются.