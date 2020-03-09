Заболевшие прибыли в Москву из Милана и Бергамо

Стало известно, какими рейсами прилетели русские туристы из Италии, которые заболели коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб Москвы.

Среди них летевшие рейсом SU 2417 из Милана в Москву 26 февраля, а также DP 804 из Бергамо 1 марта, пишет Телеграм-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы".

Всех, кто в указанные выше даты прибыл из соответствующих городов в столицу России, просят не посещать медицинские учреждения и места массового скопления людей. Пассажирам рекомендуют оставаться дома, вызвать скорую помощь и ждать результатов анализов.

Напомним, что о еще троих зараженных стало известно несколько часов назад. Первый заболевший CODIV-19 в столице, Давид Беров, завершил лечение и выписался из больницы.

В настоящий момент инфекцией в мире заражено около 110 тысяч человек.