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Названы рейсы из Италии с заложниками коронавируса

Заболевшие прибыли в Москву из Милана и Бергамо

Стало известно, какими рейсами прилетели русские туристы из Италии, которые заболели коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб Москвы.

Среди них летевшие рейсом SU 2417 из Милана в Москву 26 февраля, а также DP 804 из Бергамо 1 марта, пишет Телеграм-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы".

Всех, кто в указанные выше даты прибыл из соответствующих городов в столицу России, просят не посещать медицинские учреждения и места массового скопления людей. Пассажирам рекомендуют оставаться дома, вызвать скорую помощь и ждать результатов анализов. 

Напомним, что о еще троих зараженных стало известно несколько часов назад. Первый заболевший CODIV-19 в столице, Давид Беров, завершил лечение и выписался из больницы. 

В настоящий момент инфекцией в мире заражено около 110 тысяч человек. 

Карина СИРАЗОВА

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