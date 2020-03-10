Коронавирус замаскировался под другое заболевание
Ученые выяснили, что вирус-убийца начал перенимать симптомы у лихорадки денге. Заразившиеся COVID-19 поступают в больницы не с кашлем и насморком, а с температурой и сыпью.
Сингапурские врачи рассказали, что к ним попали два пациента с коронавирусом, анализы которых дали положительные результаты на лихорадку денге.
Первой оказалась 57-летняя женщина, у которой обнаружили лихорадку вместе с вирусом-убийцей. Дальнейшие исследования показали, что у нее был только коронавирус, сообщает газета The Straits Times.
Второй пациент обратился в больницу 9 февраля с высокой температурой и низким уровнем тромбоцитов в крови. Врачи также выяснили, что лихорадка денге в случае больного оказалась ложной. Симптомы показал коронавирус, передает телеканал "360".
В мире коронавирусом заболели около 115 тысяч человек, число погибших превысило 4 тысячи. Основным очагами инфекции остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран.
На первое место по показателям смертность вышла Италия: в стране погибает каждый 20-й зараженный. В России подтвердили 17 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее "Утро" писало о дате отступления коронавируса.
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