Все они побывали в Италии

Еще четыре россиянина заразились коронавирусом.

Трое из заболевших – в Липецке, один – в Петербурге. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением вируса пишет РИА Новости. У двоих россиян, которые находятся в Липецке, выраженных симптомов нет.

Как уточняется в сообщении, все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.