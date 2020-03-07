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Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в России

Все они побывали в Италии

Еще четыре россиянина заразились коронавирусом.

Трое из заболевших – в Липецке, один – в Петербурге. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением вируса пишет РИА Новости. У двоих россиян, которые находятся в Липецке, выраженных симптомов нет.

Как уточняется в сообщении, все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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