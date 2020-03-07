Папу Римского изолировали из-за коронавируса
Папа Римский Франциск не появится перед верующими лично. Воскресную проповедь люди увидят по видеотрансляции, которая будет вестись из Апостольского дворца. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за вспышки коронавируса.
Как говорится в сообщении Ватикана, ввести ограничения попросили власти Италии. Кроме того, публику пока не будут пускать на мессы понтифика, которые он ежедневно проводит в "Доме Святой Марфы". Это гостиница на территории города-государства, где живет Папа Римский.
О первом случае заражения коронавирусом в Ватикане сообщалось
6 марта, в пятницу.
В Италии – одна из самых сложных ситуаций среди европейских стран. Заболели там, по последней информации, 4636 человек. Скончались от вируса уже 197 человек. Излечиться удалось более 500, отмечает ТАСС.
Ранее Папа Римский заболел, у понтифика были кашель и насморк.Однако поводов для паники, как выяснилось, нет – результаты анализов показали, что он не заразился коронавирусом.
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