В самопровозглашенной республике заподозрили первый случай заболевания

Женщину с подозрением на заражение вирусом-убийцей госпитализировали в инфекционное отделение в ДНР. В понедельник, 9 марта, она проходила санитарно-карантинный контроль в пункте "Новошахтинск" у пострадавшей зафиксировали температуру 37,2 градуса.

После прилета из Китая женщина прошла осмотр в аэропорту "Шереметьево". Первичных признаков заболевания не было отмечено, сообщило Министерство здравоохранения ДНР.

Сейчас медики наблюдают за всеми, кто вступал с ней в контакт.

Как писало "Утро", стало известно, какими рейсами летели заболевшие коронавирусом россияне.