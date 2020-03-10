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Коронавирус проник в ДНР

В самопровозглашенной республике заподозрили первый случай заболевания

Женщину с подозрением на заражение вирусом-убийцей госпитализировали в инфекционное отделение в ДНР. В понедельник, 9 марта, она проходила санитарно-карантинный контроль в пункте "Новошахтинск" у пострадавшей зафиксировали температуру 37,2 градуса.

После прилета из Китая женщина прошла осмотр в аэропорту "Шереметьево". Первичных признаков заболевания не было отмечено, сообщило Министерство здравоохранения ДНР. 

Сейчас медики наблюдают за всеми, кто вступал с ней в контакт.

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