Рукопожатия, объятия и поцелуи на время эпидемии попали под запрет

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом COVID-19. По мнению экспертов, выполнение семи простых правил всеми гражданами поможет остановить распространение эпидемии.

Первое и самое главное – избегать мест скопления народа, будь то торговые центры или общественный транспорт. Если посещение общественных мест неизбежно, следует надевать медицинскую маску и менять ее на новую каждые три часа. Обязательно мыть руки после возвращения с улицы или контактов с людьми, только что пришедшими с улицы, говорится на сайте ведомства. Нужно также регулярно дезинфицировать всю технику, даже индивидуального назначения, типа мобильных телефонов

Среди прочих мер: избегать помещений, в которых есть люди с симптомами ОРВИ – насморком, кашлем. Все рукопожатия и объятия следует отложить до лучших времен. Важно иметь личные полотенца и другие средства гигиены.

Если же все-таки симптомы заболевания проявились – а они очень похожи на обычную простуду или грипп (повышенная температура тела, слабость, головная боль, тошнота, кашель), – следует остаться дома и вызвать врача.

Ранее эксперты сообщили, когда распространение эпидемии коронавируса может быть остановлено.