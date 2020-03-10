На месте проведения зафиксирована вспышка COVID-19

В Америке оказался под угрозой один из самых известный и прибыльных фестивалей Коачелла. Всему виной коронавирус. В Риверсайде – округе, где должно было состояться мероприятие, – за день было зафиксировано три новых случая заражения.

Фестиваль, который должен был начаться 10 апреля, теперь пытаются спасти организаторы – они хотят уговорить артистов не отменять выступления, а просто перенести их на октябрь. На Коачелле должны были быть американские знаменитости Трэвис Скотт и Френк Оушен, а также группа "Ленинград" с Сергеем Шнуровым, пишет The Sun.

Если музыканты в течение 48 часов не дадут свое согласие на перенос фестиваля, то он будет отменен, а гостям вернут билеты. На официальном сайте мероприятия в наличии осталось около 3% билетов, стоимость которых начинается от 30 тыс. рублей.