Немцы опустошают полки магазинов

Распространение китайского вируса COVID-19 по Европе довело жителей Берлина до паники – они живут сейчас в ожидании того, что в германской столице закроются все учреждения и не нужно будет ходить на работу.

На этом фоне берлинцы сметают из магазинов все подряд – от туалетной бумаги до продуктов. Об этом рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" местная жительница Елена Кнауб. По ее словам, руководители фирм уже готовят сотрудников к работе на удаленном режиме в условиях полного карантина.

"У людей паника, все первые полосы новостей и радио только об этом пишут и говорят. Просто треш. Ждем закрытия всего, чтобы не ходить на работу. Паника еще какая. Люди массами скупают средства для дезинфекции, а также туалетную бумагу и продукты на случай карантина", – сообщила она.

По ее сведениям, в магазинах столицы уже можно увидеть пустые прилавки. Также отменены крупнейшие ярмарки, выставки, а также концерты.

В качестве подтверждения ее слов достаточно в соцсетях набрать соответствующий запрос, чтобы действительно обнаружить посты берлинцев, которые публикуют фото опустошенных прилавков.

"Все магазины в Берлине пусты", – пишет Furkan Y в "Твиттер".

"Пустые полки в магазинах, кажется, указывают на то, что Нойкельн (район в столице ФРГ) готовится к апокалипсису коронавируса с замороженной пиццей, пастой, молоком длительного хранения, мукой и сахаром", – говорится в сообщении "Uncornered Market – Dan & Audrey".

При этом с сарказмом автор добавил, что "в одном из магазинов также была вывеска, гласящая, что вы не можете купить больше 20 сортов пива за раз".

Судя по тревожным постам, немцы начали активно скупать дезинфекционные спреи для рук и маски для лица еще в конце февраля, также публикуя пустые полки.

На сегодняшний момент в Германии зафиксировано 1139 заболевших коронавирусом, из которых из них 484 случаев в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. По данным ТАСС, от последствий COVID-19 умерли двое граждан ФРГ в возрасте 89 и 78 лет.

