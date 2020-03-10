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Ватикан закрылся из-за коронавируса

Меры предосторожности принимаются из-за распространения заболевания

В связи с бушующей в Италии эпидемией коронавируса, в Ватикане для туристов будут закрыты Площадь Святого Петра и Базилика.

Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола, опубликованном Vatican News.

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться, на данный момент вспышки заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира. Первый случай заражения вирусом COVID-19 в Ватикане был выявлен 6 марта. Также недавно Папа Римский, во избежание риска распространения коронавируса в Ватикане, обратился с проповедью к верующим с помощью интернет трансляции. 

Понтифик выразил солидарность с с пострадавшими от вируса: "Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса", – сказал он. Кроме того, ранее сообщалось, что Франциск I заболел после встречи с прихожанами. Возникнувшие подозрения на коронавирус были тут же опровергнуты: понтифик провел соответствующий тест, подтвердивший отсутствие заболевания.

Александра АКСЕНОВА

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