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Израиль закрывается для российских туристов

Израиль закрывается для российских туристов
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
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Власти страны не выдержали натиска коронавируса

Израиль значительно ужесточил для туристов порядок въезда, что фактически приравнивается к запрету на посещение страны. Так, уже в ближайший четверг, 12 марта, вступают в силу распоряжения, согласно которым все ее гости будут обязаны отсидеться на "домашнем карантине" 14 дней. Процедура обусловлена ситуацией с коронавирусом. 

Остановиться в гостинице не получится, уточняется в разосланном российским туроператорам письме местного министерства туризма. Таким образом, из-за вируса COVID-19 оно не оставляет шанса нашим путешественникам увидеть Святую землю.

Ведь прямо в аэропорту приезжим придется подтверждать, что они могут провести две недели взаперти дома. Данная мера, которая больше является прерогативой Ростуризма, а не чиновников другой страны, не сильно отличается от запрета на въезд в Иерусалим, полагает советник по туризму посольства Израиля в РФ Владимир Шкляр.

"Это фактически невозможно, это единичные случаи, основная масса не поедет", – пояснил он в беседе с РБК. 

Распоряжение будет действовать до 20:00 26 марта. Пребывающие сейчас на чужбине туристы или те, кто успеет посетить ее до 12 марта, обязаны соблюдать ряд правил. К примеру, им положено избегать общественных мест и при первых симптомах простуды доложить об этом в скорую помощь. 

Впрочем, усиленные меры предосторожности соблюдают и в Москве. А поездками в Россию даже пугают иностранцев. 
Ксения АНДРЕЕВА

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