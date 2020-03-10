Мероприятие могут провести в онлайн-формате из-за запрета американских властей

Всемирную конференцию для разработчиков на базе Apple могут отменить из-за эпидемии коронавируса. Власти американского округа Санта-Клара в Калифорнии запретили массовые мероприятия численностью больше тысячи человек. О том, что из-за этого может сорваться ежегодная конференция WWDC, сообщили СМИ.

Запрет на проведение мероприятий в округе вступает в силу сегодня, 10 марта, и продлится не менее трех недель. Однако из-за угрозы распространения эпидемии он может быть продлен, пишет AppleInsider.

На проводимой Apple конференции собирается не менее шести тысяч гостей – она считается одним из крупнейших мероприятий для разработчиков в мире. Однако журналисты предположили, что в этом году компания может провести презентацию в онлайн-формате. В таком случае, увидеть новую продукцию сможет большее количество человек.

Из-за распространения коронавируса массовые мероприятия отменяются по всему миру. Так, в США под угрозой срыва оказался знаменитый фестиваль Коачелла, церемония зажжения Олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей, а Италия и вовсе полностью закрылась на карантин.