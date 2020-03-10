В росте доллара нашли выгоду для России
Распространение в мире вируса COVID-19 привело к сокращению бронирования загрантуров россиянами на 25%. Больше всего это сказалось на европейском направлении. Об этом сообщил сегодня вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его словам, смертельная болезнь, а также последние скачки фондового и валютного рынков оказывают отрицательное влияние на выездной туризм, зато увеличивают поток путешествий внутри РФ.
"Основной фактор того, что люди не едут за границу – коронавирус. Пока что продажи на внутренние туры на уровне прошлого года, но механического перераспределения туристов – то есть те, кто не поедет за рубеж, поедут в отпуск внутри страны – не будет", – цитирует ФАН вице-президента РСТ.
Однако, полагает Барзыкин, отказываясь от заграничных путешествий, россияне вынуждены будут воспользоваться отечественными курортами, чем и повысят на них спрос. А ухудшение экономической ситуации в стране, в том числе из-за нервозности на валютном рынке, ударит как по выездному туризму, так и по внутреннему.
"У людей просто средств не будет, потому что цены будут расти", – отметил он.
В любом случае, для всей туристической отрасли это станет потрясением. Поэтому, считает вице-президент РСТ, туроператоры должны предлагать услуги по приемлемым ценам.
"Им надо аккуратно строить свою маркетинговую стратегию: положение на рынке очень быстро меняется", – резюмировал Барзыкин.
Ранее сегодня торги на Московской бирже завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%, пишет ТАСС. К вечеру рынок лишь частично отыграл утренние потери, понесенные на фоне небывалого за долгие годы падения цен на нефть, однако повторения "черного вторника" 2014 года страна избежала.
Также ранее американский профессор Николас Гвоздев объяснил в своей статье для National Interest, почему РФ выйдет победителем в нефтяной войне с США и Саудовской Аравией.
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