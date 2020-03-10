Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Запредельный доллар и нефтяные войны оставили россиян без путешествий и жилья

Запредельный доллар и нефтяные войны оставили россиян без путешествий и жилья
Фото: pixabay.com
Экономика России рухнет без денег от продажи углеводородов

Резервы, накопленные в России за последние годы относительной стабильности на энергетическом и валютном рынках, исчезнут за год при цене нефти по $30 за баррель. Уже в нынешнем году профицитый бюджет РФ может превратиться в дефицитный, а реализация проектов во всех секторах экономики – провальной, поскольку от стоимости углеводородов зависит 70% ВВП страны. Так считает гендиректор и совладелец "Нью Рига Финанс Клаб" Василий Коновалов.

По мнению экспертов, Россия так и не смогла соскочить с нефтяной иглы. Поэтому сейчас от обвала цен на нефть пострадает каждый россиянин. Многолетнее постепенное падение реальных доходов населения усугубится резким подорожанием импортной продукции из-за сильного ослабления рубля. Рухнет рынок недвижимости, ведь людям не на что будет покупать новые квартиры. Разорится турбизнес, поскольку с такими дорогими долларом и евро поездки на любой курорт станут недоступными. Пострадает сфера развлечений и услуг, приводит "Компания" мнение директора департамента стратегического анализа "ФБК Грант Торнтон" Игоря Николаева.

Специалистов не успокаивают заявления представителей Минфина РФ о том, что при ценах нефти по $30 за баррель Россия спокойно проживет три – шесть лет. Поскольку менее года назад был опубликован "Бюджетный прогноз Российской Федерации до 2036 года", в котором утверждалось, что РФ потеряет 1,5% ВВП, если нефть будет стоить $30 за баррель в течение года. За три года такой цены ВВП страны лишится 5%, за пять лет – 9%, напоминает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Ранее Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии членам ОПЕК+ сократить добычу нефти, поскольку ранее уменьшенные объемы тут же восполнялись на рынке сланцевой нефтью из США. После срыва сделки ОПЕК+ стоимость черного золота резко упала, это повлекло за собой падение курса рубля.

Ранее во вторник, 10 марта, Мосбиржа установила новые предельные уровни для доллара и евро. Они составили 75,2125 руб. и 85,785 руб. соответственно. В 14:00 мск за доллар давали 71,11 руб., за евро – 80,72 рубля. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Названа дата отступления коронавируса

Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей