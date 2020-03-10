Экономика России рухнет без денег от продажи углеводородов

Резервы, накопленные в России за последние годы относительной стабильности на энергетическом и валютном рынках, исчезнут за год при цене нефти по $30 за баррель. Уже в нынешнем году профицитый бюджет РФ может превратиться в дефицитный, а реализация проектов во всех секторах экономики – провальной, поскольку от стоимости углеводородов зависит 70% ВВП страны. Так считает гендиректор и совладелец "Нью Рига Финанс Клаб" Василий Коновалов.

По мнению экспертов, Россия так и не смогла соскочить с нефтяной иглы. Поэтому сейчас от обвала цен на нефть пострадает каждый россиянин. Многолетнее постепенное падение реальных доходов населения усугубится резким подорожанием импортной продукции из-за сильного ослабления рубля. Рухнет рынок недвижимости, ведь людям не на что будет покупать новые квартиры. Разорится турбизнес, поскольку с такими дорогими долларом и евро поездки на любой курорт станут недоступными. Пострадает сфера развлечений и услуг, приводит "Компания" мнение директора департамента стратегического анализа "ФБК Грант Торнтон" Игоря Николаева.

Специалистов не успокаивают заявления представителей Минфина РФ о том, что при ценах нефти по $30 за баррель Россия спокойно проживет три – шесть лет. Поскольку менее года назад был опубликован "Бюджетный прогноз Российской Федерации до 2036 года", в котором утверждалось, что РФ потеряет 1,5% ВВП, если нефть будет стоить $30 за баррель в течение года. За три года такой цены ВВП страны лишится 5%, за пять лет – 9%, напоминает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Ранее Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии членам ОПЕК+ сократить добычу нефти, поскольку ранее уменьшенные объемы тут же восполнялись на рынке сланцевой нефтью из США. После срыва сделки ОПЕК+ стоимость черного золота резко упала, это повлекло за собой падение курса рубля.

Ранее во вторник, 10 марта, Мосбиржа установила новые предельные уровни для доллара и евро. Они составили 75,2125 руб. и 85,785 руб. соответственно. В 14:00 мск за доллар давали 71,11 руб., за евро – 80,72 рубля.