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Курс рубля резко снизился во вторник

Торги на Мосбирже 10 марта начались с падения национальной валюты

Доллар подорожал по отношению к рублю на 4,2 руб. в первые же минуты после открытия торгов на Московской бирже. Сейчас пара доллар/рубль достигла уровня 72 руб. 20 копеек.

Евро дорожает еще более стремительно. В 10:20 мск за него давали 81,95 руб., что на 5 руб. больше, чем до выходных. 

Скачок курса валют произошел после обвала на нефтяном рынке.

Николай ВИКТОРОВ

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