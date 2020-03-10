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Как спасти деньги: россиянам дали совет по обмену валюты

Как спасти деньги: россиянам дали совет по обмену валюты
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Банки пользуются "моментом истерики" и богатеют на паникерах

Россиянам не стоит сейчас бежать в банк и срочно менять деньги из-за рухнувшего рубля, так как это классический способ потерять деньги.

Об этом в своем телеграм-канале написал профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. По его словам, придется заплатить слишком широкий спред, то есть разницу между ценой продавца и ценой покупателя, и купить доллар, примерно по 74.

"Да, можно покупать валюту, но не в моменты истерики. И лучше это делать на бирже, где будет реальный курс, но никак не в обменниках", – подчеркнул эксперт.

Продажа валюты, по мнению Когана, выглядит более разумным решением, однако и этого делать не стоит, лучше повременить. Если ситуация и дальше будет развиваться в неблагоприятном ключе, доллар может подорожать и до 77 рублей.

Обвал рынков произошел после того, как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. В результате 9 марта цены на нефть рухнули на 30%, после чего обвалился и рубль.

Александр ИЛЬИН

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