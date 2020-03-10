Россияне в панике штурмуют обменники
Очереди образовались у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге. Наибольшей популярностью пользуются обменники в центре города, там накануне наблюдались скопления народа человек по 30.
По данным телеканала Piter.tv, сдать доллары можно по 67 руб., то есть по старой, "допраздничной" цене. При этом желающие купить доллары вынуждены платить уже по 75 руб., а за евро в некоторых местах просили по 90 рублей. В Москве, по информации РИА "Новости", многие обменники в понедельник, 9 марта, уже просто не продавали валюту, утверждая, что ее нет в наличии.
Курс рубля рухнул в выходной после того, как Россия отказалась поддержать предложение Саудовской Аравии по сокращению объема продаж нефти, в итоге впервые с 2016 г. новая сделка ОПЕК+ не была заключена. После этого на мировом рынке резко снизилась стоимость черного золота – за баррель североморского сорта Brent давали $31, что на треть ниже, чем еще на прошлой неделе.
Вслед за нефтью рухнул рубль. На рынке на Forex курс доллара по отношению к рублю вырос до отметки 75, евро – до 85. На Московской бирже в праздники торги не проводились, она откроется 10:00 мск во вторник, 10 марта.
Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание
Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса
Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису
Новости партнеров
Самое читаемое
Новости Украины
- После скандальных заявлений по Донбассу Зеленский решил уединиться с дамами
- Киев одарит крымчан водой в канистрах на границе с полуостровом
- В команде Зеленского сочинили новый план возвращения Крыма и Донбасса
- Русский стал единственным государственным языком в ДНР
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ