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Россияне в панике штурмуют обменники

Россияне в панике штурмуют обменники
Фото: Ведомости/ТАСС
продолжениеКурс рубля резко снизился во вторник
Люди пытаются спасти сбережения, переводя рубли в доллары и евро

Очереди образовались у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге. Наибольшей популярностью пользуются обменники в центре города, там накануне наблюдались скопления народа человек по 30.

По данным телеканала Piter.tv, сдать доллары можно по 67 руб., то есть по старой, "допраздничной" цене. При этом желающие купить доллары вынуждены платить уже по 75 руб., а за евро в некоторых местах просили по 90 рублей. В Москве, по информации РИА "Новости", многие обменники в понедельник, 9 марта, уже просто не продавали валюту, утверждая, что ее нет в наличии.

Курс рубля рухнул в выходной после того, как Россия отказалась поддержать предложение Саудовской Аравии по сокращению объема продаж нефти, в итоге впервые с 2016 г. новая сделка ОПЕК+ не была заключена. После этого на мировом рынке резко снизилась стоимость черного золота – за баррель североморского сорта Brent давали $31, что на треть ниже, чем еще на прошлой неделе.

Вслед за нефтью рухнул рубль. На рынке на Forex курс доллара по отношению к рублю вырос до отметки 75, евро – до 85. На Московской бирже в праздники торги не проводились, она откроется 10:00 мск во вторник, 10 марта.

Николай ВИКТОРОВ

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