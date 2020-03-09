Россиян ждет резкое снижение доходов
Жителей России ждет резкое снижение доходов. Неутешительный прогноз связан с тем, что отечественная валюта, скорее всего, продолжит свое падение. Все зависит, в первую очередь, от того, согласится Россия снизить уровень добычи нефти, исходя из договоренностей, предложенных странами ОПЕК+ в 2016 году.
В настоящий момент доллар стоит 74 рубля, а евро – чуть больше 84. Стоимость "черного золота" опустилась ниже критической оценки, которую установила для себя РФ. Если планировалось, что меньше 43 долларов за баррель нефти "покупатели" не заплатят, то теперь придется немного все "переиграть", ведь цена, по последним данным, составляет 36 с половиной у.е.
Что ждет россиян, чья национальная валюта напрямую зависит от дороговизны заветного "жидкого золота"? Естественно, сильнее остальных удар по кошельку почувствуют те, кто собрался покупать доллары или евро для поездки за рубеж. Им остается только посочувствовать. Те же, кто не планирует покидать страну, могу выдохнуть, но не сильно. Рынок ждет резкий скачек стоимости импортных товаров, пишет "Росбалт".
Стоит ли паниковать? Пока нет, хотя положение и оставляет желать лучшего. Ведь коронавирус, пресловутая китайская зараза, тоже отразился на экономике большинства стран, в первую очередь, в областях туризма и медицины.
Однако Минфин и Центробанк России уже принимают
решительные меры для борьбы с понижением стоимости валюты. Теперь многое
зависит от того, согласится ли наша страна соблюдать договоренности,
прописанные странами ОПЕК+ в 2016 году. Если Россия не сократит объемы добычи
нефти, то терять в деньгах начнет не только обычное население, но и магнаты,
которых могут нагрузить дополнительными налогами в придачу к тому, что
стоимость "черного золота" не окупит расходы по его добыче, пишет "Mash".
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