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Доллар по 75 еще цветочки: россиянам придется забыть о заграничных курортах и покупках

Доллар по 75 еще цветочки: россиянам придется забыть о заграничных курортах и покупках
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Российская валюта продолжит падать, убежден эксперт

Длинные выходные марта омрачила новость о рухнувшем рубле. Из-за обвала цен на нефть американская валюта накануне днем превысила отметку в 75 рублей. Взлетел и евро – до 85 рублей. Однако "черный понедельник" – это только начало, уверен профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По мнению эксперта, российская валюта продолжит дешеветь. Ситуация осложняется еще и распространением коронавируса.

"Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится. Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения", – высказался он в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом, насколько подорожают доллар и евро в марте, сказать пока сложно. В ситуации, когда рынки лихорадит, все может пойти по неожиданному сценарию. Пока же Юденков дал прогноз, чем обернется для россиян нынешний обвал рубля. Так, в первую очередь подорожает отдых за рубежом. Теперь, судя по всему, отпускники дважды подумают, прежде чем выкладывать за поездку солидную сумму.

Взлетят цены и на импортные товары – одежду, технику, автомобили, пишет "ФедералПресс".

"Понять, насколько поднимутся цены, элементарно: смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание. Конечно, здесь будет место некоторой задержки, но это неизбежно", – говорит Юденков.

При этом продовольствие вряд ли сильно подорожает. Речь идет о товарах первой необходимости – яйцах, молоке, зерновых.

Ранее на фоне обвала нефти эксперты предрекли России бюджетный дефицит и девальвацию, отмечает URA.RU.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Тютя
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Враждебный нам, окружающий "мир", получает наши ресурсы почти за дома и без всяких войн, завоеваний...надеюсь,стратегия выдавливания амеров сработает. И мы че тогда, ....должны зажить "бахато"!? Или не мы опять.... Или просто счастливо...
Илья Муромец
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Все правильно сделали хватит кормить американцев с их сланцевой нефтью. Рубль будет восстанавливаться. Мишустин очень сильный! Идет большая игра. И нам хорошо газ дешевеет, бензин тоже думаю пойдет вниз. Сырье из нефти и газа дешевеет. Стимуляция экономики.
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