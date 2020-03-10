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Подорожание 2020: взлетевший доллар сильно ударит по карману россиян

Подорожание 2020: взлетевший доллар сильно ударит по карману россиян
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Прогноз об американской валюте по 100 рублей довел жителей страны до истерики

Россиян пугают, что резко обвалившийся рубль приведет к подорожанию импортных товаров, в том числе одежды и обуви. Не исключено, что примерно на два-три месяца цены взлетят на гаджеты. 

Впрочем, многие жители страны сами нагоняют панику. Неудивительно, что самый распространенный запрос в интернет-поисковиках "доллар по 100 рублей".  

Однако прогнозируемое подорожание – это не повод судорожно сгребать товары с магазинных полок, уверены экономисты. Исключением являются давно запланированные покупки иностранного производства, уточнил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Зато подорожание 2020 г., скорее всего, не затронет продукты, поскольку продовольственный рыков в РФ "неплохо импортозамещен", полагает доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Евгений Попов. Ту же участь Косой прочит и лекарствам.

В первую очередь речь идет о жизненно необходимых препаратах, так за их ценами присматривает государство. При этом не исключено, что аптеки лишатся некоторых лексредств. Данный прогноз, объяснил эксперт, не имеет отношения к резкому взлету курса доллара до 75 рублей.

"Это в большей степени касается не падения рубля, а ситуации с коронавирусом — остановки производств в Китае и возросшей паникой", – заключил эксперт в беседе с URA.RU.

А вот прогнозируемый рост цен на транспортные средства и технику – не миф, отметил экономист Вячеслав Зайченко. Ведь российский автопром использует зарубежные детали. Несложно догадаться, что взлет цен на запчасти спровоцирует подорожание авто в 2020 году.

"Новые партии машин в апреле будут идти с учетом нового курса", – предупредил специалист.

Напомним, накануне упавшие нефтяные цены потянули за собой рубль.  В итоге доллар перешагнул отметку в 75 руб., евро достиг 85 рублей. После так называемого "черного понедельника" россиянам предрекли сильный удар по доходам.

Ксения АНДРЕЕВА

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