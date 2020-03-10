Подорожание 2020: взлетевший доллар сильно ударит по карману россиян
Россиян пугают, что резко обвалившийся рубль приведет к подорожанию импортных товаров, в том числе одежды и обуви. Не исключено, что примерно на два-три месяца цены взлетят на гаджеты.
Впрочем, многие жители страны сами нагоняют панику. Неудивительно, что самый распространенный запрос в интернет-поисковиках "доллар по 100 рублей".
Однако прогнозируемое подорожание – это не повод судорожно сгребать товары с магазинных полок, уверены экономисты. Исключением являются давно запланированные покупки иностранного производства, уточнил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
Зато подорожание 2020 г., скорее всего, не затронет продукты, поскольку продовольственный рыков в РФ "неплохо импортозамещен", полагает доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Евгений Попов. Ту же участь Косой прочит и лекарствам.
В первую очередь речь идет о жизненно необходимых препаратах, так за их ценами присматривает государство. При этом не исключено, что аптеки лишатся некоторых лексредств. Данный прогноз, объяснил эксперт, не имеет отношения к резкому взлету курса доллара до 75 рублей.
"Это в большей степени касается не падения рубля, а ситуации с коронавирусом — остановки производств в Китае и возросшей паникой", – заключил эксперт в беседе с URA.RU.
А вот прогнозируемый рост цен на транспортные средства и технику – не миф, отметил экономист Вячеслав Зайченко. Ведь российский автопром использует зарубежные детали. Несложно догадаться, что взлет цен на запчасти спровоцирует подорожание авто в 2020 году.
"Новые партии машин в апреле будут идти с учетом нового курса", – предупредил специалист.
Напомним, накануне упавшие нефтяные цены потянули за собой рубль. В итоге доллар перешагнул отметку в 75 руб., евро достиг 85 рублей. После так называемого "черного понедельника" россиянам предрекли сильный удар по доходам.
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