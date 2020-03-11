Эксперты заявили о возможности самого негативного сценария для нашей страны

Вероятность кризиса сильно выросла после рухнувших цен на нефть. Выход России из сделки с ОПЕК повлек за собой резкое снижение курса рубля – вечером 10 марта стоимость американской валюты составила 71,8 руб., а евро торговался по 81,4 руб.

Индекс финансового стресса, который рассчитывается агентством АКРА, вырос на два пункта – до 3,1. Аналогичная ситуация была в предыдущие годы – 2008, 2009 и 2014-м, уточняет "ФедералПресс". Как отмечают аналитики, ACRA FSI при значениях выше 2,5 пункта может говорить о приближении финансового кризиса. Однако паниковать раньше времени не стоит – превышение критической отметки не всегда предсказывает негативный сценарий со стопроцентной точностью, пишет URA.RU. К примеру, в 2016-м индекс тоже вырос на короткий срок, однако экономика России выстояла.

По мировой экономике также ударил и коронавирус, который расползается по всей планете.

"В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть", – отмечает АКРА.

Ранее Москве предрекли победу над Вашингтоном в нефтяной войне.