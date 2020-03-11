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Обвалившийся рубль ударит по ценам на лекарства

продолжениеДоллар растет: валютный прогноз на апрель
В российском правительстве обеспокоены дешевизной национальной валюты

"Черный понедельник", 9 марта, когда доллар стремительно начал набирать силу, может спровоцировать подорожание лекарств. Также не исключено, что под ударом окажется импортная техника, предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

При этом он отметил, что цены на жизненно необходимые препараты не должны расти в цене "ни при каких обстоятельствах". Для этого правительство примет "дополнительные меры". Однако насчет остальных лексредств политик ничего обещать не стал, отметив, что пока нет повода для беспокойства. 

"Каких-то фатальных угроз нет", – заключил Белоусов (цитата по РИА "Новости").

По его словам, инфляция вряд ли будет выше 4%, хотя главную роль играет ее структура.  

Обвал рубля произошел из-за стремительного падения цены на нефть после провала сделки ОПЕК+, напоминает НСН. По прогнозам экономистов, резкий взлет курса доллара может отразиться на стоимости импортных товаров.

Ксения АНДРЕЕВА

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