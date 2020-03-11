"Черное золото" продолжает обрушивать российский рынок

Курс доллара в следующем месяце может установиться на уровне 75-80 рублей за единицу американской валюты. Такое произойдет, если цены на нефть продолжат падать, рассказал аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

"Начавшаяся ценовая война на рынке нефти... это всерьез и надолго", – отметил эксперт в комментарии "Свободной прессе". Голубовский добавил, что, если ситуация стабилизируется, российская валюта может отыграть потери до 67 рублей за доллар.

В среду, 11 марта, на фоне падения цены на нефть марки Brent на более чем 4%, доллар на Московской бирже по состоянию на 16.50 стоил 71,80 рубля. Ранее российские эксперты поделились прогнозом о стоимости бензина.