Ситуацию на валютном рынке усугубило сообщение ВОЗ

Торги на Московской бирже в четверг, 12 марта, начались с серьезного падения рубля. Накануне отечественная валюта уже побила собственный антирекорд и впервые за последние четыре года опустилась ниже отметки 73 руб. за доллар. С открытием очередной торговой сессии ее ослабление продолжилось.

Днем в среду, 11 марта, в какой-то момент казалось, что рубль стабилизировался – он даже отыграл несколько копеек у доллара и евро. Но, после того как цены на нефть снова упали из-за решения Саудовской Аравии увеличить поставки на 1 млн баррелей в сутки, нацвалюта РФ лишилась опоры. Добило ее сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что эпидемия коронавируса достигла масштабов пандемии.

По мнению Антона Покатовича из "БКС премьер", на фоне таких новостей инвесторы бегут из зоны риска, в которую входят и российские долговые бумаги. Это оказывает "масштабное давление" на рубль, передает "Эксперт".

В 10:20 мск на Московской бирже доллар стоил 73,74 руб., что на 79 коп. выше уровня закрытия торгов. Евро подорожал на 1,18 руб и достиг отметки 83,34 рубля.

При этом некоторые эксперты утверждают, что падение курса рубля можно считать позитивной новостью для некоторых отраслей экономики России.