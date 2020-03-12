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Падение курса рубля ускорилось

Падение курса рубля ускорилось
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Ситуацию на валютном рынке усугубило сообщение ВОЗ

Торги на Московской бирже в четверг, 12 марта, начались с серьезного падения рубля. Накануне отечественная валюта уже побила собственный антирекорд и впервые за последние четыре года опустилась ниже отметки 73 руб. за доллар. С открытием очередной торговой сессии ее ослабление продолжилось.

Днем в среду, 11 марта, в какой-то момент казалось, что рубль стабилизировался – он даже отыграл несколько копеек у доллара и евро. Но, после того как цены на нефть снова упали из-за решения Саудовской Аравии увеличить поставки на 1 млн баррелей в сутки, нацвалюта РФ лишилась опоры. Добило ее сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что эпидемия коронавируса достигла масштабов пандемии.

По мнению Антона Покатовича из "БКС премьер", на фоне таких новостей инвесторы бегут из зоны риска, в которую входят и российские долговые бумаги. Это оказывает "масштабное давление" на рубль, передает "Эксперт".

В 10:20 мск на Московской бирже доллар стоил 73,74 руб., что на 79 коп. выше уровня закрытия торгов. Евро подорожал на 1,18 руб и достиг отметки 83,34 рубля.

При этом некоторые эксперты утверждают, что падение курса рубля можно считать позитивной новостью для некоторых отраслей экономики России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Активистка-Путинистка
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Спасет Путинскую экономику только всемогущий печатный станок, он зальет «дубовыми» рублями все бюджетные дыры, прорехи, забьет деньгами финансовые «дупла», откроет финансовым ручейкам все заржавевшие шлюзы, «вздрючит» реальный сектор, всколыхнет застойное банкирское болото, отполирует и отшлифует оффшорные счета олигархов, почистит кошелечки да кармашки бездельников-менеджеров-брокеров-маклеров-дилеров, разбудит и сгонит с печи обленившихся отожравшихся россиян, разгонит чиновничье стадо, вот тогда и заживет русь-матушка.
Вова
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И что за экономика в России ? В пустыне два араба пукнули из-за того, что америкосы их капустой подкормили - в России рубль обвалился. Где вот твердая рука тов. Сталина ?
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