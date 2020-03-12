"Деревянный" вернет потерянные позиции к осени

Курс доллара вернется к домартовским значениям уже к осени, уверены эксперты. То есть примерно через полгода американская валюта будет стоить не больше 65-66 рублей.

Они не сомневаются: паника вокруг ситуации с коронавирусом не продлится долго, учитывая, что объявленная накануне пандемия была вполне ожидаема.

Новость возымеет на валютные рынки краткосрочный эффект, отметил в беседе с ТАСС экономист Максим Петроневич. По его словам, уже завтра они "будут жить новыми информационными потоками".

По мнению доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Татьяны Сафоновой, в настоящий валютный шок вмешается правительство. Минфин и Центробанк, подчеркнула она, уже работает над стабилизацией курса. Примерно через две-три недели станет ясно, чего ожидать доллара. Не исключено, что он задержится в пределах 74 рублей.

Однако дешевизна нефти, полагает эксперт, – явление временное. К осени ее цена поднимется до $45 за баррель, а, соответственно, сдаст позиции и "зеленый". Таким образом, доллар вернется к привычной для россиян отметке в 65 рублей. В четверг, 12 марта, по данным Московской биржи, доллар торгуется в пределах 75 руб., евро – ниже 85 рублей.

Напомним, отечественную валюту серьезно подкосила стоимость нефти после отказа Москвы 6 марта от сделки ОПЕК+ в Вене. Однако черное золото начало дешеветь и до того – из-за отмены рейсов в связи с эпидемией коронавируса.

Накануне стало известно, что страны-союзники России из ОПЕК готовят удар по нашей стране. В нефтяную войну намерены вступить восточные государства, которые в апреле планируют увеличить добычу и поставки сырья, а также снизить его цену.