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Доллар по 65 рублей: когда американская валюта подешевеет

Доллар по 65 рублей: когда американская валюта подешевеет
Фото: pixabay.com
"Деревянный" вернет потерянные позиции к осени

Курс доллара вернется к домартовским значениям уже к осени, уверены эксперты. То есть примерно через полгода американская валюта будет стоить не больше 65-66 рублей. 

Они не сомневаются: паника вокруг ситуации с коронавирусом не продлится долго, учитывая, что объявленная накануне пандемия была вполне ожидаема. 

Новость возымеет на валютные рынки краткосрочный эффект, отметил в беседе с ТАСС экономист Максим Петроневич. По его словам, уже завтра они "будут жить новыми информационными потоками".

По мнению доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Татьяны Сафоновой, в настоящий валютный шок вмешается правительство. Минфин и Центробанк, подчеркнула она, уже работает над стабилизацией курса. Примерно через две-три недели станет ясно, чего ожидать доллара. Не исключено, что он задержится в пределах 74 рублей. 

Однако дешевизна нефти, полагает эксперт, – явление временное. К осени ее цена поднимется до $45 за баррель, а, соответственно, сдаст позиции и "зеленый". Таким образом, доллар вернется к привычной для россиян отметке в 65 рублей. В четверг, 12 марта, по данным Московской биржи, доллар торгуется в пределах 75 руб., евро – ниже 85 рублей.

Напомним, отечественную валюту серьезно подкосила стоимость нефти после отказа Москвы 6 марта от сделки ОПЕК+ в Вене. Однако черное золото начало дешеветь и до того – из-за отмены рейсов в связи с эпидемией коронавируса. 

Накануне стало известно, что страны-союзники России из ОПЕК готовят удар по нашей стране. В нефтяную войну намерены вступить восточные государства, которые в апреле планируют увеличить добычу и поставки сырья, а также снизить его цену. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мазас литл хелпи
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ЦП реально скупает доллары. Так что мама не горюй. Рубль опускает ЦБ вот где собака порылась, как говорил Иуда всех времён и народов , последователь Гитлера - Гобачёв.
Мазас литл хелпи
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Бакс стоит реально 12 рублей! Это все биржевики говорят, но скупает ЦБ и в огромном количестве.
АргенТалл
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Получаю зарплату в баксах, не надо к осени, давайте лет через 20)))) (это шутка такая для не понятливых)
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