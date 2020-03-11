Государства Востока подставят РФ в нефтяной битве, что спровоцирует рост евро и доллара

Противостояние в нефтяной схватке продолжается, а число ее участников множится. Между тем стало известно, что Россию собираются подставить в сырьевой войне. Ряд стран намерены снизить цену на черное золото, что, естественно, может нанести сокрушительный удар по российской валюте.

Так, в сырьевую войну, которая развернулась между РФ и Саудовской Аравией, которая 6 марта объявила об удешевлении нефти в одностороннем порядке, дабы насолить главному конкуренту, вмешаются входящие в ОПЕК Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт с Ираком, предупреждает агенство Bloomberg. Последние в апреле готовят скидки для своих покупателей до шести и пяти долларов за баррель соответственно. К тому же Ирак намерен нарастить поставки черного золота. В это время ОАЭ собираются увеличить его добычу, что, само собой, отразится на цене сырья.

Напомним, 6 марта сорвалась сделка ОПЕК+, на что отреагировали нефтяные и валютные рынки. Стоимость черного золота значительно упала из-за того, что Россия и Казахстан отказались сокращать его добычу. Однако это не является первопричиной.

Нефть начала дешеветь еще раньше – на фоне ситуации с коронавирусом, после эпидемии которого запаниковали осторожные инвесторы. Вдобавок китайская зараза снизила потребление нефти, в частности из-за отмены авиарейсов.

Резкий обвал на нефтяном рынке спровоцировал рост курса доллара и падение рубля, последствие которого, согласно прогнозам эксперта, Россия еще долго будет переживать. К примеру, могут подорожать импортные товары и даже лекарства.