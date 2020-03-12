Падение российской валюты корректирует рынок

Средняя базовая ставка по ипотечным кредитам в 8,5% заставляет банки работать в убыток. Ипотечные ставки могут подняться, если Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки. Об этом рассказал генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"В ближайшее время могут быть приняты такие решения, потому что... деньги стали дороже", – цитирует Мутко РИА "Новости". При этом ожидается, что в течение двух недель банки будут работать в установленном режиме, отмечает "Федерал Пресс".

На торгах 12 марта российская валюта впервые за четыре года опустилась ниже отметки 73 руб. за доллар. Рубль упал после того, как рухнули цены на нефть марки Brent.

