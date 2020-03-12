Эксперты указали, почему Москва в противостояние с Эр-Риядом сможет одержать победу

Саудовская Аравия решила напустить волну сырой нефти на Европу, традиционно являющуюся территорией для продажи российского черного золота, обещая снабжать региональные нефтеперерабатывающие заводы в три раза больше, чем они обычно получают из Королевства по невероятно сниженной цене в $25 за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Саудовские поставки вкупе с беспрецедентными скидками превращают европейский нефтяной рынок в самую ожесточенную арену все более воинственной борьбы за нефть между Эр-Риядом и Москвой. Саудовская Аравия предлагает свою флагманскую нефть Arab Light в Роттердаме примерно за $25 за баррель, что является огромным дисконтом к цене российской Urals", – отмечает агентство.

Саудовские скидки настолько велики, что Arab Light "вытеснит"Urals и другое сырье "из рациона региональных переработчиков", если их относительная цена также не упадет, заявили в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

При этом издание подчеркивает, что увеличив поставки – более чем на 25% по сравнению с февралем, – саудовская компания Aramco очутилась на уровне выше ее максимальной устойчивой мощности, а это свидетельствует о том, что Королевство даже использует свои стратегические запасы, чтобы быстрее вывозить на рынок Европы как можно больше нефти.

Одновременно Bloomberg публикует и другую аналитическую статью, в которой поясняет, почему Россия сможет выстоять в войне цен на черное золото. По мнению экспертов Bank of America и Raiffeisenbank, в противостоянии с Эр-Риядом Москве помогутнизкая себестоимость добычи сырья, гибкая налоговая система и плавающий курс рубля.

"Российские компании могут обеспечить устойчивую добычу до тех пор, пока нефть не достигнет 15-20 долларов за баррель", – сказал один из экспертов.

В России хорошо развита логистическая инфраструктура, а также эффективно функционируют железные дороги и трубопроводы, которые позволяют российским нефтяным компаниям работать при низких затратах.

В 2019 г. государственные корпорации "Роснефть", "Газпром нефть" и ведущий частный производитель "Лукойл" потратили менее $4 на добычу барреля нефти, согласно подсчетам Bloomberg. Добавьте к этому около $5 за баррель и 6-8 долларов за баррель капитальных расходов, и вы все равно получите баррель нефти менее чем за $20, поясняет агентство.

Ранее на этой неделе американский профессор, сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев в издании National Interest написал аналитический материал, в котором выразил мнение, что Москва одержит победу в сырьевой войне с Вашингтоном и Эр-Риядом.

