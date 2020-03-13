Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Пока в мире бушует коронавирус, эпидемия которого, по заявлению ВОЗ, переросла в пандемию, разгорелась и нефтяная война, которая обрушила рубль. Доллар и евро ранее рекордно подорожали после выхода России из сделки с ОПЕК. Однако американская валюта по 75 руб. – это еще не предел, уверен эксперт. На фоне происходящего возможны два сценария для российской экономики.
Согласно худшему, доллар взлетит до 100 рублей. Такое может случиться, если конфликт нефтепроизводителей затянется на несколько лет, из-за чего стоимость черного золота рухнет до $15 – $20.
"В рамках острой фазы нефтяного кризиса рубль может испытать сильное снижение, в моменте доллар способен уйти к уровню 100 рублей",
- отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин в беседе с "Российской газетой".
Однако даже после такого взлета американская валюта вряд ли долго продержится на этой отметке, обнадежил он.
По оптимистичному прогнозу, участники ОПЕК+ одумаются и вернутся к переговорам по соглашению о сокращении добычи нефти. Тогда цена за баррель быстро превысит $40 за баррель, а доллар упадет ниже 70 рублей.
Ранее эксперты дали россиянам совет, как спасти свои деньги – стоит ли в нынешней ситуации бежать в обменники или лучше придержать
сбережения. Некоторые аналитики придерживаются мнения, что падение рубля продолжится – народ останется без отдыха за границей, кроме того, придется
экономить и на покупке импортных товаров.
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