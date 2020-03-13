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Названы сроки падения курса доллара

Названы сроки падения курса доллара
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская валюта довольно быстро вернет утраченные позиции

Падение рубля – временное явление. В этом уверен аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф. По его мнению, через пару лет национальная валюта РФ отыграется сполна.

Как снижение курса рубля было связано с обвалом нефтяных цен, так и повышение курса начнется с подорожанием черного золота. Произойдет это примерно через полгода, приводит РИА "Новости" прогноз аналитика. Уже через два года нефть марки Brent будет стоить $60 за баррель.

Соответственно, и рубль до где-то до нынешней осени продержится на уровне 75 за доллар. Затем в течение года окрепнет до 68, а к середине 2022 г. дойдет до отметки 61.

Рубль рухнул в начале марта после отказа России поддержать предложение Саудовской Аравии по сокращению объема продажи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

В настоящий момент на Московской бирже доллар стоит 72,89 руб., евро – 81,6 руб., что несколько ниже, чем было на открытии торгов в пятницу, 13 марта.

Николай ВИКТОРОВ

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