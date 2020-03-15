Рубль становится привлекательнее из-за его реальной положительной доходности

Курс рубля в конце марта останется в установившихся в течение месяца пределах. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы он поменялся. Однако российская валюта становится привлекательнее для западных инвесторов из-за ее реальной положительной доходности. На высокую оценку рубля работает и смягчение финансовой политики во всем мире.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "хорошее отношение" на международной арене к российской национальной валюте позволит ей оставаться в диапазоне от 70 до 75 к доллару.

Дать более точный прогноз достаточно трудно, потому что сложно предсказать, как поведут себя американский и российский регуляторы, пишет "Свободная пресса".

Ранее "Утро" писало, что курс доллара составил 61 рубль.