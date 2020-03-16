Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Мрачный прогноз сбывается: доллар вновь резко вырос

Рубль продолжает падать

Неделя началась с очередного роста зарубежной валюты. Так, на Московской бирже курс доллара к 12:00 достиг 75 рублей.

При этом, как свидетельствуют данные сайта, утром 16 марта вырос и евро – до 84 рублей. 

На курс валют влияет сразу несколько факторов: пандемия коронавируса, а также падение цен на нефть. Эксперты "Алор Брокер" полагают, как пишет РБК, что доллар в среднесрочной перспективе может достигнуть отметки в 80 рублей.

Ранее специалисты дали прогноз курса валют на месяц и говорили о том, что доллар может достигнуть показателя в 75 рублей.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей