Рубль продолжает падать

Неделя началась с очередного роста зарубежной валюты. Так, на Московской бирже курс доллара к 12:00 достиг 75 рублей.

При этом, как свидетельствуют данные сайта, утром 16 марта вырос и евро – до 84 рублей.

На курс валют влияет сразу несколько факторов: пандемия коронавируса, а также падение цен на нефть. Эксперты "Алор Брокер" полагают, как пишет РБК, что доллар в среднесрочной перспективе может достигнуть отметки в 80 рублей.

Ранее специалисты дали прогноз курса валют на месяц и говорили о том, что доллар может достигнуть показателя в 75 рублей.